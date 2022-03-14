Hastane inşaatında yangın

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında bulunan inşaat alanında yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan işçiler kurtarıldı.

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Olay, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saat 09.20 sıralarında meydana geldi. Hastanenin inşaat halindeki ek binasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, hastanenin çevresini yoğun duman sardı.

İnşaatta çalışan üç işçi, üst katta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, inşaatta mahsur kalan üç işçi ise merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.