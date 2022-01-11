Haberler - Günün İçinden

Sosyal medyada paylaştı… Cezayı yedi

Düzce'de yasağa rağmen karaca avlayıp, sosyal medyadan paylaşan M.Ç.'ye 12 bin 683 TL ceza uygulandı. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sosyal medyada paylaştı… Cezayı yedi

Yığılca’da yasağa rağmen karaca avlayıp, sosyal medyadan paylaşan kişi olduğu bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaz aylarında avladığı karacanın fotoğrafını paylaşan kişinin M.Ç. olduğunu belirledi.

M.Ç.’ye 6 bin 609 TL idari para cezası ve 6 bin 74 TL tazminat olmak üzere toplam 12 bin 683 TL cezai işlem uygulandı. (DHA)

Hatay'da pes dedirten görüntü: Yolu trafiğe kapattı, cezayı yedi İlginizi Çekebilir Hatay'da pes dedirten görüntü: Yolu trafiğe kapattı, cezayı yedi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü düğün Düzce Hatay para