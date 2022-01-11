Sosyal medyada paylaştı… Cezayı yedi

Düzce'de yasağa rağmen karaca avlayıp, sosyal medyadan paylaşan M.Ç.'ye 12 bin 683 TL ceza uygulandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yığılca’da yasağa rağmen karaca avlayıp, sosyal medyadan paylaşan kişi olduğu bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaz aylarında avladığı karacanın fotoğrafını paylaşan kişinin M.Ç. olduğunu belirledi.

M.Ç.’ye 6 bin 609 TL idari para cezası ve 6 bin 74 TL tazminat olmak üzere toplam 12 bin 683 TL cezai işlem uygulandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Hatay'da pes dedirten görüntü: Yolu trafiğe kapattı, cezayı yedi