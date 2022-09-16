Su altında kalacak Yusufeli’nde kamu kurumları taşınıyor

Yusufeli'nde yeni yerleşim yerinde inşaatı tamamlanan kamu kurumlarının taşınma süreci de başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çoruh’un üzerine Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santrali (HES) projelendirildi. Temeli 26 Şubat 2013’te atılan, Yusufeli Barajı’nın gövde inşaatı tamamlandı. Baraj inşaatıyla ilçe merkezi ile köylerde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.

KAMU BİNALARI TAŞINIYOR

İlçenin yeni yerine taşınması kapsamında, Yansıtıcılar mevkisinde, 24 milyon metreküp kazı ve 11 milyon metreküp dolguyla 153 hektar alan elde edildi. 3 bölgede 10 etap halinde sürdürülen yeni yerleşim yerindeki altyapı çalışmalarıyla hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları tamamlandı.

Sular altında kalacak Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar için de dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu. 7 köyde, yöresel mimaride, 2’şer katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi, inşa edildi. 152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7’nci kez taşınacak olan Yusufeli’nde altyapı ve üstyapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan 2 etap, taşınmaya hazır hale getirildi.

Yeni yerleşim yerinde; aralarında hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye ve okulların da yer aldığı kamu binalarının tamamlanmasıyla taşınma süreci başlatıldı. Kamu kurumları, bu sabah kamyonlara yüklenen eşyalarla yeni yerleşim yerine taşınmaya başladı. Binalardan çıkarılan masa, sandalye, dolap ve diğer eşyalar, işçiler tarafından kamyonlara yüklenip, yeni hizmet binalarına yerleştiriliyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Yusufeli'ne ikmal: Bir büyük ihale daha gizlice bitirildi