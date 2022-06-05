Su baskınında ölen engelli kadınla ilgili acı detay

Burdur'da oturduğu evi su basması sonucu hayatını kaybeden engelli kadının cenazesi toprağa verildi. 2 hafta sonra TOKİ tarafından yaptırılan evine taşınacağı öğrenilen kadının evine taşınamadan vefat etmesi yakınlarını üzüntüye boğdu.

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Burdur’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 30 evi su bastı. Sel felaketi sonrası evlerin bahçeleri çamurlarla doldu taştı. Aydınlık Evler Mahallesi’nden giden iki derenin dolması ve küçük köprülerin tıkanması zemin katlarda su baskınına sebep oldu. Aydınlık Evler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını da su bastı. Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli Vesile Doğtaş hayatını kaybederken annesi Fatma Doğtaş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Doğtaş ailesinin daha önce 1971 yılında meydana gelen depremde hasar gören evlerde oturdukları, yenilenmesi için TOKİ’ye devrettikleri ve 2 hafta sonra da yeni evlerine taşınmayı planladıkları öğrenildi. Engelli kadının yeni evine taşınamadan hayatını kaybetmesi yakınlarını üzdü.

Vesile Doğtaş, Ulucami'nde yakınlarının katılımı ile kılınan cenaze namazı sonrasında asri mezarlıkta defnedildi. (İHA)

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