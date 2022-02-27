Su kuyusuna düşen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Zilan Orcan (3) ve Melik Amed isimli iki kuzen, misafirliğe gittiği dedesi Mehmet Şah Nesnenin evinin yakınında bulunan ve üzeri açık bırakılan su kuyusuna düştü. Köylüler tarafından kuyudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 2 çocuğun sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

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Olay, Silvan ilçesi kırsal Alibey köyünde meydana geldi. Diyarbakır’da oturan 2 kız kardeş, babaları Mehmet Şah Nesneye misafirliğe gitti.

SU KUYUSUNA DÜŞTÜLER

Torunları Zilan Orcan ile Melik Amedi bir süre seven Nesne, daha sonra kızlarıyla eve girerek sohbete daldı.

Zilan ve Melik kuzen avluda oynamaya başladı. Kısa süre sonra çocuklarından haber alamayan ile dışarı çıktı. Çocukların ağzı açık olan su kuyusuna düştüğünü gören dede Mehmet Şah Nesne ile kızları, köylülerden yardım istedi.

DURUMLARI AĞIR

Çocuklar, kuyuya sarkan köylüler tarafından çıkarılarak, otomobilleri ile Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Doktorların ilk müdahalesinin ardından durumları ağır olan çocuklardan biri Diyarbakır Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesine, diğeri ise Dicle Üniversitesi Çocuk Hastalıkları bölümüne sevk edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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