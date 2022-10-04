Su kuyusunda erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 83 yaşındaki adam su kuyusunda ölü olarak bulundu.
Uzunkale Mahallesi Güzelli mevkisinde yaşayan Mehmet Güzel’i evde bulamayan yakınları kendisini aramaya başladı.
Yakınları evin yakınında bulunan su kuyusunun yanında Güzel’e ait ayakkabı ve kıyafetler olduğunu fark etti.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Su kuyusuna inen itfaiye ekipleri, yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.
Kuyudan çıkartılan Güzel'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. AA