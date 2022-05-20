Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Bolu'da yangınlarda kullanılmak üzere su alınan havuza düşen 9 yaşındaki Hatice boğularak hayatını kaybetti.

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Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinin Karaköy köyünde yaşayan Hatice Sak, evine yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulunan ve yangınlarda kullanılmak üzere yapılan sulama havuzuna düştü. 9 yaşındaki çocuğunun havuza düştüğünü gören kız kardeşi durumu ailesine haber verdi.

AİLESİ SUDAN ÇIKARDI AMA…

Olay yerine gelen küçük kızın ailesi havuza girerek kızı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Hatice Sak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sak'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

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