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Sultangazi’de iki aile arasındaki kavga kamerada

Sultangazi'de iki aile arasında yaşanan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Caddeye taşan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Sultangazi’de iki aile arasındaki kavga kamerada

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında  bilinmeyen nedenle iki aile arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayı duyan iki aile yakınları da sokağa gelerek kavgaya dahil oldu. Tarafların ara sokakta başlayan kavgası caddeye taştı. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran iki ailenin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kısa sürede kavgayı sonlandırırken, şüphelileri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. (DHA)

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