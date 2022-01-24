Sultangazi’de yeraltı kabloları alev alev yandı

Sultangazi'de yeraltı kabloları önce patladı, ardından alev alev yandı. Çevredekiler o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

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Yangın, dün saat 17.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle yeraltı kablolarında patlamalar yaşandı.

Patlamaların ardından kablolar alev alarak yanmaya başladı. Mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem olarak İGDAŞ ekibi olay yerine gelirken, elektrik arıza ekipleri de yeraltı kablolarının akımını kesti. O anları ise çevredekiler cep telefonu kameraları ile kaydetti. (DHA)

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