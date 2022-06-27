Süpürgenin sesi yüzünden, 40 yıllık eşini kablosuyla boğdu

Ümraniye'de Gürsel Kaya (61), temizlik yaparken ses yaptığı gerekçesiyle elektrik süpürgesinin kablosuyla (40) eşi Şengül Kaya'yı (58) boğdu. "Eşimi boğdum, nefes almıyor" diyerek 155'i arayan Gürsel K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, geçen perşembe Ümraniye’de meydana geldi. 155’i arayan Gürsel K. (61) “Eşimi boğdum, nefes almıyor” diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül K.’nin (58) evde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü.

Şengül K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şengül K.’nin olay sırasında kalbinin durduğu fakat yapılan müdahaleyle birlikte hayata döndürüldüğü öğrenildi. Şengül K. yoğun bakımda hayatını kaybetti. Şüpheli Gürsel K.’nin emniyetteki ifadesinde “Ben şu an emekliyim ancak ek iş olarak geceleri bekçilik yapmaktayım. Şengül K. benim 40 senelik resmi nikahlı eşim olur.

Müşterek 3 çocuğumuz vardır. Olay günü sabah 7.00’da işten gelerek istirahate ayrıldım” dediği öğrenildi.

SÜPÜRGE KABLOSUYLA BOĞMUŞ

Saat 15.00 sıralarında uyanarak eşiyle birlikte kahvaltı yaptığını söyleyen Gürsel K., eşinin temizlik yapmaya başladığını kaydederek, ifadesini şu şekilde sürdürdü: “Ben evin işlerine yardım ettim ancak eşim temizlik işini uzattı, çok fazla ses oluyordu.

Benim uzun zamandır beynimde çınlama vardı. Temizlik sesinden rahatsız olmaya başladım. Bu nedenle temizliği bırakmasını istedim. Yaklaşık iki ay sonra oğlumuzun nişanını öne süren eşim misafirlerin geleceğini söyleyince sözlü tartışmaya başladık. Bir anlık sinirle eşimi ittirince sırt üstü düştü. Ben kendimi kaybettim, eşimin boğazını uzun süre sıktım.

Eşim kurtulmak için tırnaklarını benim vücuduma sürtmeye başladı. Süpürge kablosunu gördüm, kabloyla eşimin boğazına yüklendim. Eşim kendinden geçince önce oğlumu ardından polisi aradım” Gürsel K. olay nedeniyle pişman olduğunu, daha öncesinde hiç fiziksel şiddete başvurmadığını söyledi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Takı kavgasında karısını öldürmekten tutuklandı