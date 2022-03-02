Abone Ol

Suriye’den atılan roketlerden biri Gaziantep’e düştü

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeden teröristler tarafından atılan roketlerden biri düştü. Yaralananın olmadığı saldırıda ilçe merkezinde panik yaşandı.

Yayınlanma: 01:13 - 02 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Suriye’den atılan roketlerden biri Gaziantep’e düştü

Gece saatlerinde Gaziantep’in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Cerablus bölgesinden PKK/YPG’li teröristler tarafından 4 roket atışı yapıldı.

Sınırı geçen roketlerden 1’i ilçe merkezinde boş araziye düştü, 3’ünün ise Cerablus kentine düştüğü öğrenildi.

Karkamış’ta yaralanan kimsenin olmadığı saldırıda roketin saplandığı arazi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. DHA

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Cerablus Gaziantep Karkamış PKK Suriye Terör terör örgütü