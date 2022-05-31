Suriyeli kadına tekme atan şüpheliye gözaltı

Gaziantep'te Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed, bankta oturduğu sırada tekmeli saldırıya uğradı. Görüntüler, sosyal medyada tepki toplarken, ekiplerin çalışması sonucu tespit edilen Şakir Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed, bankta oturduğu sırada birinin tekmeli saldırısına uğradı.

‘Çocuk hırsızı’ olmakla suçlanan kadının tekmelendiği anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Uzun süre gözyaşı döktüğü de görülen kadının tekmelenme görüntüleri, büyük tepki topladı.

Görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu şüphelinin Şakir Ç. olduğu tespit edildi ve polis ekiplerince gözaltına alındı.

Toplanan kalabalığın ‘çocuk hırsızı’ demesi ile kadına tekme attığını ve pişman olduğunu belirten Şakir Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Karara başsavcılık, itiraz etti.

‘Fuhşa teşvik’ dahil 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Şakir Ç., itiraz sonrası yeniden gözaltına alındı. Şakir Ç.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

VALİ GÜL: FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medyadan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, “Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi, emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz” paylaşımında bulundu.

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