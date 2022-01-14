Suriyeli şahıs, 3 çocuğa cinsel tacizden tutuklandı

Şanlıurfa'da farklı tarihlerde 1'i kız 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Enver İsmail, tutuklandı.

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Suruç ilçesinde bir aile çocuklarının cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, 2 küçük çocuğun daha cinsel tacize maruz kaldığı bilgisine ulaştı.

Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, geçen yıl aralık ayı ile bu yılın ilk günlerinde, 3 çocuğa cinsel tacizde bulunulduğunu belirledi. Polis, taciz şüphelisinin Suriye uyruklu Enver İsmail olduğunu tespit etti.

İTİRAF ETTİ

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 1 çocuk babası şüpheli, sorgusunda suçunu itiraf etti. Enver İsmail, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. Tacize uğrayan çocuklara ise psikolojik destek verildiği belirtildi. DHA

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