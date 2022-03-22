Tabanca imalathanesine baskın

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda tabanca imalathanesi ortaya çıkarıldı. Çok sayıda tabanca ile tabanca yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi.

Latif SANSÜR

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Jandarma ekipleri Nazilli'nin Kurtuluş Mahallesi'nde bir adreste tabanca imal edildiği bilgisine ulaştı. Gerekli istihbaratın tamamlanmasından sonra belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 30 adet seri numaraları kazınmış 9 mm çapında dönüştürülmüş tabanca ele geçirildi. Bir adet antika tabanca ile çok sayıda tabanca fişeğinin ele geçirildiği operasyonda, ayrıca tabanca yapımında kullanılan yüzlerce namlu, ateşleme iğnesi, tabanca horozu, şarjör, emniyet mandalı gibi silah ateşleyici ekipman ve parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan imalathanenin sahibi jandarmadaki sorgusundan sonra çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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