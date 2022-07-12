Taha boğuldu, arkadaşı Yunus kayıp
Kocaeli'de denizde kaybolan iki arkadaştan Taha Yasin Hacısüleymanoğlu (23) boğuldu, Yunus Çakır aranıyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Kandıra Cebeci Plajı’nda meydana geldi. Sakarya’nın Akyazı ilçesinden Kandıra’nın Cebeci plajına gelen Taha Yasin Hacısüleymanoğlu ve Yunus Çakır, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerince iki arkadaştan 23 yaşındaki Taha’nın cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan Yunus için arama çalışmaları devam ediyor. (DHA)