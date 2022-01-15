Taksi şoförü kaza yapınca alkollü olduğu ortaya çıktı

Edirne'de taksisiyle kaza yapınca alkol kontrolünde 129 promil alkollü olduğu tespit edilen taksi şoförünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

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Edirne’de taksisiyle kaza yapınca alkol kontrolünde 129 promil alkollü olduğu tespit edilen taksi şoförünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Edirne Talatpaşa Caddesi'nde seyir halindeki taksinin sürücüsü Gökhan Sofuoğlu, direksiyon hâkimiyetini kaybederek önünde seyreden Bahri Aldemir'in kullandığı otomobile çarptı. Kazadan iki otomobilin sürücüsü de yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki sürücüye alkol kontrolü yaptı. Alkol kontrolünde taksi sürücüsü Gökhan Sofuoğlu’nun 129 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü taksi sürücüsünün ehliyetine 6 ay el konularak, bin 823 lira para cezası kesildi. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle otomobiller yoldan kaldırıldı. İHA

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