Taksim’de sokak çocukları araçların egzozunda ısındı

İstanbul'da karlı ve soğuk havadan etkilenen sokak çocukları, yolda duran araçların egzozundan yararlanarak ısındı.

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Karlı ve soğuk hava İstanbul’u esir alırken, bu havadan en çok etkilenenler arasında sokaklarda kalan çocuklar da vardı. Birçok kişi Taksim Meydan’da kar topu oynayarak karlı havanın keyfini çıkarırken, sokaklarda kalan çocuklardan bazı görüntüler yansıdı.

Soğuk havada zor durumda kalan sokak çocukları, Taksim Meydan’da duran araçların egzoz borusundan yararlanarak ısındı. Yolcu otobüsünün durduğunu gören çocuklar, egzoz borusunun önüne koştu. (DHA)