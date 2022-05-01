Tamire gittiği evde sopalı saldırıda öldü

Bayburt'ta tesisat ustası Sebahattin Tan, doğalgaz tamirine gittiği evde başına sopayla vurulmuş halde ölü bulundu. Tan'a sopayla saldırdığı iddia edilen Mehmet K. gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Karasakal Mahallesi’nde meydana geldi. Bir eve doğalgaz tamirine giden tesisat ustası Sebahattin Tan (52), çalışma yaptığı sırada iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan Mehmet K.’nin sopalı saldırısına uğradı.

Tan aldığı darbelerle yere yığılırken, ihbarla eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 21 yaşındaki Mehmet K., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)