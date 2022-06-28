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Tarihi eser kaçakçısı polise yakalandı

Konya’ya tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda eser ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Müslüm EVCİ
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, bir şahsın evinde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı.

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerince tespit edilen adrese yapılan operasyonda 7 adet sikke, 2 adet 17 sayfadan oluşan deri kaplı kitap, 1 adet bereket tanrısı olarak adlandırılan figür, 14 adet çeşitli ebatlarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen taş ele geçirilerek el konuldu.

Tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheli şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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