Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
Gaziantep Nizip ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün şarampole devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Nizip ilçesi Keklik köyü mevkiinde fıstık toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan A.A. (42) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
Kazada Arif Küçük (30) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti, Ahmet Küçük (76), Ali Küçük (42) ve kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)