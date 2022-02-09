Tarladaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarım arazisinde tartıştığı kişi tarafından boğazından silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alınan bilgiye göre, Ahmetli’nin Barbaros Mahallesi’nde bulunan tarım arazisinde Mehmet Türk ile H.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.E., tabancayla Mehmet Türk’e ateş etti. Boğazından yaralanan Mehmet Türk kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Mehmet Türk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri H.E.’yi gözaltına alırken, suç aleti tabanca ise bölgedeki bir su kuyusunda bulundu. İHA

İlginizi Çekebilir Tartışma sonucu evi terk eden 4 aylık eşi ile kayınvalidesini tüfekle vurdu