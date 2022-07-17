Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
Mersin'in Akdeniz ilçesinde Ahmet Akdovan (24), tartıştığı babası İsmet Akdovan'ı (49) tüfekle vurarak öldürdü.
Atalar Mahallesi Pirice mevkisinde bir süredir aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen İsmail Akdovan ile oğlu Ahmet Akdovan, arasında tartışma çıktı.
Çıkan kavgada Ahmet Akdovan, yanındaki tüfekle babasına ateş açıp, kaçtı.
Başından ağır yaralanan Akdovan, Tarsus’ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Baba Akdovan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Akdovan’ın cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırılırken kaçan oğlu Ahmet Akdovan ise suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. (DHA)