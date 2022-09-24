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Tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tartıştığı karısını öldürdükten sonra polise teslim olan koca tutuklandı.

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Tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı

Aydınlık Mahallesi Göz Caddesi’ndeki evinde dün tartıştığı karısı Zeliha D’yi (41) öldüren Süleyman D’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Süleyman D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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