Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'da bir kadın tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Çiftin iki çocuğu olduğu ve altı yıllık evli oldukları öğrenildi.

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Olay, Pasinler ilçesine bağlı Otlukkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arzu Yüzbey ile kocası Adem Yüzbey arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı.

BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Arzu Yüzbey, kocasını kalbinden bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Adem Yüzbey’e (35) yaptığı ilk müdahalenin ardından Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Adem Yüzbey kurtarılamadı. Eşi Arzu Yüzbey ise gözaltına alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Çiftin iki çocuğu olduğu ve altı yıllık evli oldukları öğrenildi. İHA

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