Taşkın sonrası çamura büründü
Sinop’ta cumartesi gecesi taşan Karasu Çayı'nın çamuru denize ulaşınca ortaya kirli manzara çıktı.
Sinop'ta Erfelek Ovası’ndan geçen Karasu Çayı'nda 7 Mayıs Cumartesi gecesi yağan kuvvetli yağış sonrası çayın debisi bölgede bulunan tarlaların seviyesine kadar yükselmiş, çoğunluğu çeltik olan tarım arazilerini su basmıştı.
Yağış sonrası Karadeniz'e akan sular bölgede kirli görüntü oluşturdu. Sinop'un Akliman mevkisindeki kıyıların büyük kısmı kahverengiye büründü. Denizde oluşan çamur rengi dron ile havadan görüntülendi.