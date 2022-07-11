Abone Ol

Tatilde aniden fenalaşan 13 yaşındaki Aleyna hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesine ailesi ile tatile gelen ve aniden fenalaşan 13 yaşındaki Aleyna İrem Yalçıner, yaşamanı yitirdi. Savcılık ise şüpheli ölümle ilgili otopsi istedi.

Yayınlanma: 12:59 - 11 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tatilde aniden fenalaşan 13 yaşındaki Aleyna hayatını kaybetti

Didim ilçesi Efeler Mahallesi’nde bulunan İmbat Koyu’nda, ailesiyle birlikte tatil yapan 13 yaşındaki Aleyna İrem Yalçıner bir anda fenalaştı.

Ailenin durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye gelirken, 13 yaşındaki Aleyna, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken genç kızın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. (İHA)

15 yaşındaki Kezban'dan acı haber İlginizi Çekebilir 15 yaşındaki Kezban'dan acı haber

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
aydın Bursa Cumhuriyet Haber Ölüm Polis Sağlık Şırnak tatil