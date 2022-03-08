TEB, 8 Mart’ta rahim ağzı kanserine dikkat çekti

Türk Eczacılar Birliği (TEB) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında dikkatleri, ortadan kaldırılabilecek ilk kanser türü olarak tanımlanan rahim ağzı kanserine çekti. HPV (Human Papilloma Virus) aşısının ülkemizde bir an önce rutin çocukluk çağı aşılama takvimine dâhil edilmesi ve uygulanması çağrısında bulundu.

Latif SANSÜR

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TEB'den yapılan yazılı açıklama ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde dikkatler rahim ağzı kanserine çekildi. HPV aşısının rutin aşılama takvimine dahil edilmesi istendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı verilerle ortadan kaldırılabilecek ilk kanser türü olarak tanımlanan rahim ağzı kanserinin önlenmesinde etkili olan HPV aşısına dikkat çekilen TEB açıklamasında şöyle denildi:

DSÖ KIZ ÇOCUKLARININ 15 YAŞINA KADAR AŞILANMASINI ÖNERİYOR”

“Bir halk sağlığı sorunu olan rahim ağzı kanserinin önlenmesinde HPV'nin en çok kanser yapan tiplerine karşı geliştirilen ve koruyuculuğu yüksek olan aşılar bulunmaktadır. Eğer kız çocuklarının yüzde 90'ı aşılanır, kadınların yüzde 70'i düzenli taranırsa rahim ağzı kanseri artık korkulu bir rüya olmaktan çıkacaktır. DSÖ kız çocuklarının 15 yaşına kadar HPV'ye karşı aşılanmasını önermektedir. Türk Eczacıları Birliği olarak HPV aşısının ülkemizde bir an önce rutin çocukluk çağı aşılama takvimine dâhil edilmesini ve uygulanmasını öneriyoruz.”

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