‘Tebligatınız var’ diyerek milyonlarca liralık ‘senet’ imzalattılar

İstanbul’da 'vergi dairesinden tebligatınız var. Kutucuğa imza atmanız gerekiyor' diyerek, senet ve boş kağıtlara imza attırarak birçok kişiyi milyonlarca lira borçlandıran çete polis ekiplerince çökertildi. Şüphelilerin bu yöntemle 5 milyon 370 bin liralık senet imzalattıkları öğrenilirken 9 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay emniyete yapılan şikayetlerle ortaya çıktı.

Emniyete başvuran mağdurların ifadesine göre, adreslerine gelen bazı kişiler kendilerini vergi memuru olarak tanıttı.

Tebligat getirdiklerini belirten dolandırıcılar, teslim alındı belgesi olarak gösterdikleri evraklara imza atılmasını istedi.

“Buradaki kutucuğa imza atmanız gerekiyor” diyen sahtekarlar, mağdurlara boş kağıt ve senet imzalattı.

OLMAYAN BORÇLA İCRA KARARI

Senedi başka bir evrakın içine saklayarak görünmesini engelleyen sadece imza kısmını gösteren şüpheliler, daha sonra senetleri icra dairesinde işleme koydurdu.

Haklarında icra kararı olduğunu gören mağdurlar neye uğradıklarını şaşırırken bu yöntemle 5 kişinin İstanbul Emniyetine şikayette bulunduğu öğrenildi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polisin şu ana kadar yaptığı tespite göre, şüpheliler 5 milyon 370 bin lira borç senedi imzalattı. O şüphelilerin yakalanması için mali polis günlerce çalışma yaptı.

Araştırmalarda 9 şüpheli belirlendi. Bu sabah İstanbul, Ankara ve Ağrı'da düzenlenen şafak baskınıyla o şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürülürken çalışmaların sürdüğü, mağdur sayısının ve borç senetinin artmasının beklendiği belirtildi.

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