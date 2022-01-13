Tefecilere yönelik ‘Kene’ operasyonundan detaylar

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 28 ilde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 kişiye yönelik 'Kene' operasyonu başlattı.

Habip ATAM

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah, tefecilik suçu işleyen şebekelere yönelik, Ataşehir, Esenler, Ümraniye, Sancaktepe ve Gaziosmanpaşa'da operasyon düzenledi.

EGM'nin koordine ettiği çalışmanın İstanbul ayağında 15 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

YÜKSEK FAİZ

2019-2021 arasında yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, tefecilik yoluyla bir çok kişiye yüksek faizle borç verdikleri öne sürüldü. Yüksek faizle yetinmeyen şüphelilerin bazı mağdurlara boş senet imzalattığı, alacaklarının kat be kat fazlasını istedikleri iddia edildi.

250 BİNE KARŞILIK MİLYONLUK FABRİKAYA EL KOYMUŞLAR

Emniyet birimlerinin yaptığı araştırmada, şebeke üyelerinden 250 bin lira borç alan bir iş insanında şüphelilerin imzalı boş senet aldığı belirlendi. İddiaya göre şüpheliler; ellerindeki boş senetlerle iş insanının milyonlarca liralık 2 gayrimenkulüne ve bir fabrikasına zorla el koydu. Borç para bulmakta zorlanan diğer bir kişinin ise şüphelilerden 300 bin lira borç aldığı öğrenildi. Senetlerde oynama yaptıkları ve borcu artırdıkları iddia edilen şüphelilerin, mağdur ettikleri kişinin 8 milyon değerindeki evlerine el koydukları belirtildi. Evlerdeki kiracıların ise zorla çıkarıldığı öne sürüldü.

TÜRKİYE GENELİNDE 160 ŞÜPHELİ

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda planlanan ve “Kene” ismi verilen operasyon; İstanbul, Ankara ve Adana’nın da aralarında bulunduğu 28 ilde düzenlendi.

Operasyonda, 133 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği belirtildi. Dosya kapsamında 160 şüphelinin bulunduğu, 27 şüphelinin ise ifade vermek için emniyete çağırıldığı belirtildi.

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