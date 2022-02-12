Abone Ol

Tekirdağ’da korkunç kaza! 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da ehliyeti olmayan yaşlı adam, kullandığı plakasız motosikletle kaza yaptı. Otomobille çarpışma sonrası yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma: 08:47 - 12 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kaza, Çobançeşme Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi'nin Bülent Ecevit Bulvarı'na bağlandığı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Bulvarı'nda seyreden Hakan S'nin kullandığı 17 ACU 622 plakalı otomobil ile 73 yaşındaki Kemal B'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosikletli yaşlı adamın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal B. tedavi altına alındı. Trafik tescil kaydı bulunmayan kazalı motosiklet, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yediemine konuldu. İHA

Ehliyetsiz sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı araç şarampole devrildi: 3 yaralı İlginizi Çekebilir Ehliyetsiz sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster