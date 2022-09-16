Tekirdağ’da ormana atık bırakanlara 490 bin TL ceza

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormana atık bırakan kişi ve işletmeye 490 bin TL ceza uygulandı.

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Çerkezköy’ün Safaalan-Pınarca Mahalleri arasındaki ormana, koltuk döşemeciliğinde kullanılan tekstil ve elyaftan oluşan yaklaşık 2 ton atık naylon poşetler içinde bırakıldı.

Atıkları görenlerin şikayeti üzerine Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ekipleri inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının incelemeye alan ekipler, atıkları bırakın kişi ile atıkların sahibi olduğu işletmeyi tespit etti.

Atıkları ormana bırakan kişiye 122 bin 580, atıkları kişiye veren işletmeye 367 bin 740 lira olmak üzere toplam 490 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca, işletme hakkında Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. (DHA)