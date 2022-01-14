Telefon dolandırıcıları bankadan parayı çekerken yakalandı

Isparta'da oturan emekli M.Ö.'yü telefonla arayıp, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandıran 2 şüpheli, Mersin'de bankadan parayı çekerken suçüstü yakalandı.

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Isparta’da yaşayan emekli M.Ö.’yü telefonla arayıp, kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, ‘borcundan dolayı icraya verildin, istediğimiz miktarda parayı hesabımıza yatırdığın takdirde icrayı kaldıracağız’ dedi.

M.Ö., bunun üzerine, verilen hesaba parça parça 48 bin 550 TL yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden M.Ö.’nün şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı.

Ekipler, paranın Mersin’in Mezitli ilçesinde oturan R.B. ve Ş.D.’ye ait bir hesaba yatırıldığını tespit etti. Mersinde önlem alan polis ekipleri, şüphelileri banka şubesinden parayı çekmek isterken yakaladı.

M.Ö.’ye parası iade edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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