Telefonda tartıştığı kişiyi 7 el ateş ederek öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde, telefonda tartıştığı Mehmet Masum Özyekin'i (26) tabancayla 7 el ateş ederek öldürdükten sonra kaçan şüpheli Mehmet Raşit Özçelik(24) 11 gün sonra yakalandı.

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Olay, 11 Haziran saat 22.30 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 5307 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Raşit Özçelik, bilinmeyen nedenle Mehmet Masum Özyekin ile telefonda tartıştı. Mehmet Raşit Özçelik telefondaki tartışmanın ardından Özyekin’in bulunduğu sokağa geldi.

Mehmet Raşit Özçelik karşısında gördüğü Özyekin’e tabancayla kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, vücuduna isabet eden 7 mermiyle ağır yaralanan Özyekin ise çevredekiler tarafından özel araçla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Özyekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Özyekin’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Mehmet Raşit Özçelik’i yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Özçelik, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bulunduğu sırada 11 gün sonra polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özçelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)

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