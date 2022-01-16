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TEM’de otomobil alev alev yandı

İstanbul Sancaktepe TEM Otoyolu'nda ilerleyen otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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TEM’de otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 21.00 sırlarında Sancaktepe TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen otomobilde çıktı.

Kullandığı 34 DBY 736 plakalı otomobilden çıkan dumanları fark eden sürücü, aracını emniyet şeridinde durdurdu. Sürücü kendisini dışarı atarken otomobil bir anda alev topuna döndü.

2 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 4 şeritlik otoyolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. DHA

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