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Tepki çeken görüntü… Anne ve 3 arkadaşı gözaltında

Konya’da Sema E.'nin,  4 arkadaşıyla birlikte evde çocukları  E.E. ve S.E.'nin gözü önünde uyuşturucu kullanılmasına yönelik görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, Sema E., ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

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Tepki çeken görüntü… Anne ve 3 arkadaşı gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2’si kadın 5 kişinin 2 çocuğun yanında uyuşturucu kullanılmasına yönelik görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerin 1 yıl önce Selçuklu ilçesi günlük kiralık bir evde çekildiğini belirleyen polis, görüntülerdeki kişinin anne Sema E. çocukları E.E. ve S.E. ile arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. ve Harun D. olduğunu saptadı.

Ardından  görüntüleri çeken Sema E., arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. evlerinde gözaltına alındı. Sema E.’nin 2 çocuğu da devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.

Turan A.’nın evinde ise 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Harun D.’nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan Sema E., Ülkü C. ve Kasım D. ‘uyuşturucu madde kullanma’ suçundan, Turan A. ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)

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