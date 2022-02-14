Abone Ol

Terör örgütü üyeliğinden hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Terör örgütü üyeliğinden hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Kentte, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 yıldır aranan ve 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan C.B. ile H.B., İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

Eylem hazırlığındaki 8 terörist yakalandı İlginizi Çekebilir Eylem hazırlığındaki 8 terörist yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster