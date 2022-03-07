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Tesettürlü kadınları içeri almadıkları iddia edilen restorana soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'taki bir restoranda tesettürlü müşterilerin içeri alınmadığı iddiası üzerine resen soruşturma başlattı.

Yayınlanma: 15:38 - 07 Mart 2022 Güncellenme:
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Savcılık, restoran yetkilileri hakkında TCK’nin 122. maddesi uyarınca “Nefret ve ayrımcılık” suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Beşiktaş’taki iddiaya göre iki genç kız tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeri alınmadı. Duruma tepki gösteren kızlar, içeri alınmadıkları anları telefon ile kaydederek sosyal medyada paylaşmıştı. DHA

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