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THY Türk vatandaşları için tahliye seferlerine başladı

Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaştırılan Türk vatandaşları tahliye seferleri ile Türkiye'ye getiriliyor.

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THY Türk vatandaşları için tahliye seferlerine başladı

Bükreş Otopeni Havalimanı’ndan nakledilen Türk vatandaşları Türk Hava Yolları’nın tahliye uçakları ile İstanbul Havalimanı’na getirilecekler.

TK-3271 sefer sayılı ilk tahliye uçağı saat 16.00’da İstanbul’da olması beklenirken, havayolu şirketinin Bükreş Otopeni Havalimanı’ndan bugün ve yarın toplam 12 tahliye seferi yapması planlanıyor. (DHA)

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