Ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde iki ticari aracın karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ağır yaralandı.

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Kaza Küncülü Boğazı mevkisinde meydana geldi. Antakya istikametinden Altınözü yönüne giden Mehmet Hayri Bulanık yönetimindeki ticari araç karşı yönden gelen Orhan Tatar’ın kullandığı ticari araçla keskin virajda kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 31 AHJ 51 plakalı araç içerisinde bulunan yolcu Yasir Bulanık'ın olay yerinde hayatın kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan yolcu Mehmet Tatar ve araç sürücüleri ise ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.