TIR devrildi, anguslar yola düştü

Afyonkarahisar - Konya yolundaki buzlanma nedeniyle devrilen TIR'daki 1 angus öldü, 1 angus da yaralandı. Dorseden düşen 18 angus ise polis ve jandarma ekiplerince yol kenarına çekildi.

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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya yolu Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Çiğay’ın kullandığı, dorsesinde 20 angus yüklü 63 AAB 588 plakalı TIR, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazada 1 angus öldü, 1 angus da yaralandı. Dorseden 18 angus ise yola düştü. Anguslar, polis ve jandarmanın yardımı ile yol kenarına çekildi. Hayvanlar başka araç gelinceye kadar yol kenarındaki tarlada bekletildi. (DHA)

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