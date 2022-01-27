TIR önüne kattığı kurtarıcının üzerine devrildi
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yolda duran minibüsü sollayan otomobillerle çarpışmamak için sürücüsünün frene basarak yol kenarına kaçmaya çalıştığı kurtarıcı, kendisine arkadan çarpan TIR'la birlikte sürüklenerek şarampole devrildi. Kurtarıcı TIR'dan dökülen buğdayın altında kayboldu.
Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Suruç ilçesi yakınlarında Mustafa A.'nın kullandığı TIR, yolda duraksayan Müslüm T.'ye ait kurtarıcıya arkadan çarptı.
Önüne kattığı kurtarıcıyla birlikte şarampole devrilen TIR’ın içerisindeki buğday, kurtarıcının üzerine döküldü. Kurtarıcı buğday yığınının altında kalırken, kazada yaralanan olmadı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, karşı yönden gelen bir minibüsün yolda durduğu, arkadan hızla gelen otomobillerin ise minibüsü solladığı görüldü.
Kurtarıcı sürücüsünün ise otomobillerle çarpışmamak için frene basıp sağa doğru kaçmaya çalıştığı, o esnada TIR’ın gelip kurtarıcıyı önüne katarak sürüklediği görüldü.
Minibüs kaza sonrası yoluna devam ederken, kazayı görenler devrilen araçtakilerin yardımına koştu. (İHA)