TIR, otomobili kağıt gibi ezdi: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta, TIR'ın arkadan çarptığı otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Kahramanmaraş-Göksun karayolunun Suçatı mevkisinde meydana geldi. Göksun'dan Kahramanmaraş yönüne giden V.Y.’nin kullandığıTIR, aynı yönde seyreden İ.G. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kağıt gibi ezilen otomobil, yol kenarına savruldu. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Öznur Kahveci hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile S.G. ve 1 yaşındaki N.G. ise kazadan yaralı kurtuldu.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin demir kesme makinesi yardımıyla yaptığı çalışmanın ardından çıkarılabildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)

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