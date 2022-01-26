TIR şoförü yanarak hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada TIR şoförü yanarak hayatını kaybetti.

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Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice Kavşaklar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 01 ADK 504 plakalı transit pikap tek taraflı kaza yaparak bariyerlere çarpıp dönerek refüje çarparak durabildi.

Arkadan seyir eden V.Ş.'nin kullandığı 06 BE 9116 plakalı kamyon ise seyir halindeyken kaza yapan pikaba çarptı. Bu sıradan arkadan gelen ve Namık Batay'ın kullandığı 21 BM 539 plakalı TIR kamyona çarptı.

YANARAK CAN VERDİ

Üç aracın karıştığı kazada TIR’da yangın çıkmaya başladı. TIR’ın alev alan dorsesi içinde sıkışan şoför can verdi.

Olay yerine 112, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yanan TIR itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. İHA

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