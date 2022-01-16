TIR ve taşıdığı 4 araç küle döndü

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 2’nci el araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen TIR ile dorsesinde taşıdığı 4 araç küle döndü. Araçların alev alev yandığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

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Yangın, sabah saat 08.40 sıralarında TEM Otoyolu Sakarya geçişişi Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan S.A. idaresindeki 2'nci el araçları taşıyan TIR’ın çekici kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm TIR’ı sardı. TIR’ın dorse kısmında bulunan araçlara da alevler sıçradı. Kısa sürede TIR ve arkasındaki 2'nci el araçlar alev topuna döndü.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.

Söndürülen yangın sonrasında TIR ve arkasında taşıdığı 4 adet araç adeta küle döndü. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, yangın ve patlama anları ise bölgedeki vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. (İHA)

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