TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, aynı istikamette giden TIR'a arkadan çarparak, altına girdi.

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Kaza, saat 04.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

Serkan Hançer’in kullandığı aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikamette ilerleyen Şahin Daştan yönetimindeki içme suyu yüklü TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR’ın altına girerken, otomobildeki 2 kişi ise hurda yığınına dönen araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Jandarma otoyol trafik ekipleri, yolda başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı.

Sürücü Hançer sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilde sıkışan kadın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması çıkartılabildi.

Durumu ağır olan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TIR sürücüsü Şahin Daştan, kazayla ilgili, “Ortalama 70 kilometre hızla şeridimde seyrediyordum. Çok hızlı bir şekilde gelerek arkadan çarptı. Araçtakiler daha fazla hasar almasın diye aniden frene basmadım. Aracı 20-30 metre kadar yavaşlattım. Ondan sonra durdum, hemen 112’yi aradım. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralılarla ilgilendim. Bu şekilde oldu” dedi.

Kazaya karışan TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken hurda yığınına dönen otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. (DHA)

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