TIR’ın savurduğu otomobil, bisikletini tamir eden adama çarptı

Afyonkarahisar'da, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı TIR'ın çarptığı otomobil, savrularak refüj kenarında bisikletini tamir etmeye çalışan Ahmet Karakulak'a çarptı. Karakulak'ın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Kaza, Bolvadin- Çobanlar kavşağında meydana geldi. Çay’dan Emirdağ’a giden ve ışık ihlali yapan M.U. yönetimindeki TIR, A.P.’nin kullandığı otomobile yandan çarptı. Savrulan otomobil, refüj kenarında zinciri çıkan bisikletini tamir etmeye çalışan Ahmet Karakulak’a çarptı. Kazada yaralanan Karakulak, Bolvadin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. TIR ile otomobil sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, trafik işaret levhası önündeki Ahmet Karakulak bisikletini tamir etmeye çalışırken, TIR’ın çarptığı otomobilin savrulması yer alıyor. Karakulak’ın, otomobilin bagaj bölümünün çarpmasıyla yaralandığı anlar da kameraya yansıyor. DHA

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