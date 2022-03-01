Abone Ol

Tırnak yiyen hırsız yakalandı

Eskişehir’de, “tırnak yiyen hırsız” olarak gündeme gelen şüpheli şahıs yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tırnak yiyen hırsız yakalandı

Eskişehir'de bir apartmandan inşaat malzemeleri çalan ve 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli Taner T. (34), Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu şüpheli Taner T., geçtiğimiz hafta bir apartmanda hırsızlık yaptığı esnada güvenlik kamerasına takılmıştı. Şüphelinin hırsızlık anında tırnak yemesi dikkat çekmişti.

Kimlikteki yaşı 11 ama 740 farklı suç kaydı var İlginizi Çekebilir Kimlikteki yaşı 11 ama 740 farklı suç kaydı var

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet Eskişehir istanbul mahkeme Polis