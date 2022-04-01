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TMO’nun deposundan fındık çalan 2 işçi tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ait fındık deposundan fındık çaldığı tespit edilen 5 kişiden 2’si fındığı satarken yakalandı ve tutuklandı.

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TMO’nun deposundan fındık çalan 2 işçi tutuklandı

Olay, ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TMO'ya ait fındık deposundan fındık çalındığının tespit edilmesi üzerine emniyet ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Ekiplerin yaptıkları incelemeler sonucu B.K., G. K., S. D, Ş G., ve İ. D., isimli şüpheli şahıslar yaptığı tespit edildi. Şüphelilerden B.K. ile İ. D. Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 80 kilo fındığı Fatsa’da bir fındık manavına satarken suçüstü yakaladı. Şüpheliler, yapılan sorgulamada suçlamayı kabul etti.

Suça karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlardan B. K. ve İ. D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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