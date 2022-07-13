Top oynama kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 6 yaralı, 4 tutuklu

Adana’da çocukların top oynaması yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralanırken, olaya karıştığı öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

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Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 5 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Zübeyde (38) ile Mesut Güneş (38) çiftinin çocukları Y.G. (16) ve M.G. (14) sokakta top oynamaya başladı. Bu sırada çocukların topu, komşuları İhsan Çaçan'ın (47) sokakta park halindeki otomobiline çarptı.

Sokaktan gelen ses üzerine balkona çıkan Çaçan, çocuklara tepki gösterdi. Daha sonra Çaçan, Güneş ailesinin evine gidip, “Çocuklarınız otomobilime zarar veriyor” dedi. Zübeyde Güneş de tepki gösterince iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çaçan, Mesut Güneş'i darbedip evine döndü.

ARKADAŞLARINI ARADI KAVGA BÜYÜDÜ

Amcasının darbedildiğini öğrenen Mustafa Güneş (22) telefonla aradığı arkadaşları Murat Kılıç, Mehmet Ziya Öztemel (21) ve İbrahim Ekinci'yi (22) oturdukları sokağa çağırdı. Öztemel, sokağa çağırdığı İhsan Çaçan'a tabancayla ateş açtı.

Bunun üzerine Çaçan'ın kardeşi Yasin Çaçan da (41) pompalı tüfekle karşılık verince sokak ortasında çatışma çıktı. Silahlı kavgada İhsan Çaçan, yakınları İrfan, Yasin ve Azize Çaçan ile diğer aileden Mehmet Ziya Öztemel ve İbrahim Ekinci yaralandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde çalışma yapan polis, 8 boş pompalı tüfek kartuşu ve 7 boş tabanca kovanı bulurken, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve 3 pompalı tüfeğe de el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Güneş, Murat Kılıç, Yasin Çaçan ve Ziya Öztemel çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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