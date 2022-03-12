‘Toplu alımlarda indirim’ yapan uyuşturucu satıcıları yakalandı

İstanbul'da, uyuşturucu satacakları zaman sosyal medya platformları üzerinden 'Toplu alımlarda indirim', 'Her iki yakada da servisimiz var!' şeklinde paylaşımlar yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. İki şüphelinin yakalandığı baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokaklarda uyuşturucu satanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Fatih Silivrikapı Mahallesi’nde bulunan bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

SATIŞ ZAMANI SOSYAL MEDYADAN DUYURU

Yürütülen detaylı araştırmalarda adreste satış yapan ‘torbacı’ tabir edilen şüphelilerin, satışa hazır halde uyuşturucu madde bulundurdukları zamanlarda, sosyal medya platformları üzerinden “Toplu alımlarda indirim…”, “Her iki yakada da servisimiz vardır” şeklinde paylaşımlarda bulunduklarını tespit etti.

ADRESİ İZLEMEYE ALAN POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

İzlemeye alınan adresten çıkan M.H.K., isimli şüpheliyi gözaltına alan polisler, yaptıkları aramada, iki parça halinde 6 gram narkotik ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Çalışmaların devamında ise belirlenen eve giren polisler, burada şüpheli D.B.Ş.’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise;

• 5 parça halinde 1 kilo 247,5 gram narkotik madde,

• 110 adet uyuşturucu hap,

• 1 adet hassas terazi,

• 1 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

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